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Жіноча збірна України 3х3 поступилась Сербії та не вийшла на ЧЄ

Українкам потрібна була лише перемога

  • 24.06.2017 17:42
  • 209 просмотров
  • 2 комментария
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ФБУ
© ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у додатковому раунді плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.

Піся поразки у чвертьфіналі від Ірландії наші дівчата поступились команді Сербії з рахунком 10:13 та не зуміли здобути путівку до фінальної частини континентальної першості.

Українки віддали ініціативу суперницям вже на перших хвилинах, не зумівши переломити хід поєдинку.

У складі нашої команди найрезультативнішою стала Оксана Моллова, яка набраа 4 очки, у Дар'ї Завидної 3 бали, Ганна Зарицька набрала 2 очки, а Христина Філевіч додала до активу команди 1 очко.

Нагадаємо, для виходу на чемпіонат Європи збірну України влаштовувала тільки перемога.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    SandroKing
      SandroKing, 24.06.2017 17:50
    0
    Буквально неделю назад наши стали третьими в мире. А теперь не попали на ЧЕ. Эт очто одна и та же сборная?
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    Roman Plaskonj
      Roman Plaskonj, 24.06.2017 17:54
    0
    SandroKing, 24.06.2017 17:50
    Буквально неделю назад наши стали третьими в мире. А теперь не попали на ЧЕ. Эт очто одна и та же сборная?
    Так , такі наші жіночки!
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