Жіноча збірна України 3х3 поступилась Сербії та не вийшла на ЧЄ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у додатковому раунді плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.



Піся поразки у чвертьфіналі від Ірландії наші дівчата поступились команді Сербії з рахунком 10:13 та не зуміли здобути путівку до фінальної частини континентальної першості.



Українки віддали ініціативу суперницям вже на перших хвилинах, не зумівши переломити хід поєдинку.



У складі нашої команди найрезультативнішою стала Оксана Моллова, яка набраа 4 очки, у Дар'ї Завидної 3 бали, Ганна Зарицька набрала 2 очки, а Христина Філевіч додала до активу команди 1 очко.



Нагадаємо, для виходу на чемпіонат Європи збірну України влаштовувала тільки перемога.