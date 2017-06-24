Жіноча збірна України 3х3 поступилась Сербії та не вийшла на ЧЄ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у додатковому раунді плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.
Піся поразки у чвертьфіналі від Ірландії наші дівчата поступились команді Сербії з рахунком 10:13 та не зуміли здобути путівку до фінальної частини континентальної першості.
Українки віддали ініціативу суперницям вже на перших хвилинах, не зумівши переломити хід поєдинку.
У складі нашої команди найрезультативнішою стала Оксана Моллова, яка набраа 4 очки, у Дар'ї Завидної 3 бали, Ганна Зарицька набрала 2 очки, а Христина Філевіч додала до активу команди 1 очко.
Нагадаємо, для виходу на чемпіонат Європи збірну України влаштовувала тільки перемога.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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