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Збірна України обіграла Андорру та вийшла до 1/4 фіналу відбора на ЧЄ

Українська збірна на шляху до фінальної частини Євро

  • 25.06.2017 00:48
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу виграла другий матч групового раунду відбора на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3.

Наша команда з рахунком 21:14 обіграла господарів турніру – команду Андорри.

Кращим снайпером у складі нашої команди у цьому матчі став Олекадр Кобець, який набрав 9 балів. Станислав Тимофеєнко відзначився 8 очками, Дмитро Липовцев додав до активу 3 очки, а Максим Закурдаєв набрав 1 бал.

У чвертьфіналі кваліфікації чоловіча збірна України зіграє 25 червня о 15:00 проти команди Словенії, яка у своїй групі посіла друге місце, поступившись Іспанії, та перемігши збірну Грузії.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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