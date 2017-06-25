Збірна України обіграла Андорру та вийшла до 1/4 фіналу відбора на ЧЄ

Чоловіча збірна України з баскетболу виграла другий матч групового раунду відбора на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3.



Наша команда з рахунком 21:14 обіграла господарів турніру – команду Андорри.



Кращим снайпером у складі нашої команди у цьому матчі став Олекадр Кобець, який набрав 9 балів. Станислав Тимофеєнко відзначився 8 очками, Дмитро Липовцев додав до активу 3 очки, а Максим Закурдаєв набрав 1 бал.



У чвертьфіналі кваліфікації чоловіча збірна України зіграє 25 червня о 15:00 проти команди Словенії, яка у своїй групі посіла друге місце, поступившись Іспанії, та перемігши збірну Грузії.