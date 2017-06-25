Латвия и Сербия примут женский Евробаскет-2019

Совет FIBA выбрал Сербию и Латвию для проведения женского чемпионата Европы по баскетболу в 2019 году. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В сербских Нише и Зреньянине будут проходить матчи группового этапа Евробаскета, а Белград примет поединки финальной стадии турнира. Латвийская Рига также будет принимать матчи группового раунда.

Жеребьевка квалификационного турнира Евробаскета-2019 пройдет 4-го июля, а первые отборочные матчи – в ноябре 2017 года.