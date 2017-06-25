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Латвия и Сербия примут женский Евробаскет-2019

Групповые матчи пройдут в Нише, Зреньянине и Риге

  • 25.06.2017 11:24
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fiba.com. Украина - Словакия
© fiba.com. Украина - Словакия
Совет FIBA выбрал Сербию и Латвию для проведения женского чемпионата Европы по баскетболу в 2019 году. Об этом сообщает официальный сайт организации.
 
В сербских Нише и Зреньянине будут проходить матчи группового этапа Евробаскета, а Белград примет поединки финальной стадии турнира. Латвийская Рига также будет принимать матчи группового раунда.
 
Жеребьевка квалификационного турнира Евробаскета-2019 пройдет 4-го июля, а первые отборочные матчи – в ноябре 2017 года.
Напомним, то в этом году сборная Украины стала 10-й на чемпионате Европы. Команда Владимира Холопова завершила выступление в 1/8 финала, потерпев поражение от словачек.

Источник — Sport.ua

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