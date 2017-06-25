Алексей ЕФИМОВ: «Игроки Монако стали высоко котироваться в Европе»

Несмотря на окончание баскетбольного сезона в Европе, работа в самом украинском баскетбольном клубе Франции «Монако» бизнесмена Сергея Дядечко не останавливается, а идет полным ходом. Спортивный директор монегасков, еще один наш соотечественник, Алексей Ефимов коснулся как выступлений в прошлом чемпионате, так и подготовки к будущему.



– Почему после такого успешного сезона сразу несколько игроков покинули «Монако»?

– Это логичная обратная сторона наших достижений. Благодаря победам «Монако» наши игроки стали более высоко котироваться в Европе. Как следствие, выросли и их финансовые запросы, которые нам теперь трудно удовлетворить. Так Ди Босту предложили в России зарплату 500 тысяч долларов, Брэндону Дэвису в Литве – 300 тысяч, Нику Канер-Медли – двухлетний контракт в Испании. Такие зарплаты французские клубы не могут себе позволить. Якуба Уаттара и вовсе пригласили на просмотр команды НБА. Также он вошел в состав сборной Франции. Если у него не сложится за океаном, то выгодный контракт ему готов дать АСВЕЛ. Такое внимание к нашим игрокам говорит об исключительно успешном сезоне для монегасков. Но, конечно же, мы стремимся сохранить ключевых исполнителей у себя.



– Эти потери не станут критическими для команды?

– Такие опасения уже возникали. И два года назад, когда «Монако» покинул Куинси Тэйлор, и в прошлом году после ухода Адриана Утера и Ди Джея Купера. Но когда приходят новые баскетболисты, они своей игрой заставляют забыть об потерях. Например, все наши новички минувшего сезона, кроме Боста и Канер-Медли, ранее уже выступали во французской лиге Pro A. В прежних командах их не рассматривали в качестве лидеров, и они горели желанием доказать, что это было недооценкой. И вот теперь в европейском баскетболе знают, что в Монако не только комфортно жить. Сейчас всем известно, что кроме этого здесь игроки выходят на новый уровень. Именно поэтому я уверен, что и в следующем сезоне мы построим хорошую команду. И при этом по-прежнему будем помнить, что играем прежде всего для болельщиков. Так что не станем торопиться и будем придавать большое значение личности игроков. Очень важно то, что мы продлили до 2018 года контракт с главным тренером Звезданом Митровичем. Он является архитектором всех наших побед и стержнем команды. Монегаски сильны в первую очередь как коллектив. Ведь ни один из наших исполнителей не вошел в топ-10 сезона по результативности.



– Каким будет бюджет «Монако» на следующий сезон?

– Бюджет не увеличится по сравнению с прошлым сезоном (тогда он составлял 6.3 миллиона евро и был пятым по величине в Pro A). Но важен не размер бюджета сам по себе. Главное то, как им распорядиться. Мы не являлись самым богатым клубом Франции, а на международной арене разница в финансовых показателях с соперниками была еще больше. Например, когда мы играли в плей-офф Лиги чемпионов с АЕКом, то добирались на матч в Грецию в эконом-классе с пересадкой во Франкфурте. А греки на ответный поединок арендовали два частных самолета – один для игроков, а второй для болельщиков. Другой показательным момент: в контракты наших баскетболистов никто даже не подумал включить пункт о бонусах в случае выхода в Финал четырех Лиги чемпионов. Никто не предполагал, что мы достигнем таких высот.



– Возвращаясь в прошлое, как вы оцените поражение от АСВЕЛа в плей-офф?

– АСВЕЛ играл очень хорошо. Его игроки были лучше готовы физически, а мы не слишком точно атаковали с игры. Но все же характерно, что по сумме очков трех матчей мы уступили минимально 211:212, а разница в соотношении штрафных бросков была огромной – 94-43 в пользу АСВЕЛа. Не думаю, что подобное случалось когда-либо раньше. Еще одним фактором стали травмы Джордана Абуду и Амара Сая. Особенно важную роль сыграл перелом руки Сая в начале решающего третьего поединка четвертьфинальной серии. А кроме того, колено беспокоило Сергея Гладыра, а Дэвис вышел на площадку в той же третьей встрече со сломанным пальцем.



– Что останется самым ярким воспоминанием о минувшем сезоне?

– Это будет даже не победа в регулярном чемпионате Pro A. А атмосфера на нашей домашней арене во время ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с АЕКом. В тот вечер наши болельщики обеспечили команде такую мощную поддержку, какая бывает на футбольных матчах. если не лучше.