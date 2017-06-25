Визначилися учасники ЧС-2018 серед жіночих команд від Європи

Шева - легенда, реальная легенда!Он единственный, кто не просто неплохо играл за рубежом, а зажиг...

Гебельсовщина донецкая продолжается. Пропаганда пропаганда.. Хоть копейку бы Дади украинской арми...

Я фан Шахтаря, і в команді мене все влаштовує. Окрім ДЕМАГОГІЇ про повернення на Донбас! Те, що в...