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Визначилися учасники ЧС-2018 серед жіночих команд від Європи

Українки на чемпіонат світу не пробилися

  • 25.06.2017 14:02
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ФБУ
© ФБУ
Учасники жіночого ЄвроБаскета-2017 розіграли путівки на наступний чемпіонат світу 2018 року, який пройде в Іспанії.
 
На наступному мундіалі серед жіночих команд зіграють Бельгія, Франція, Греція, Латвія, Туреччина та господар – Іспанія.
 
Збірна України не змогла пробитися в фінальний турнір чемпіонату світу, оскільки не пробилася в чвертьфінал, посівши підсумкове 10-те місце.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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