Визначилися учасники ЧС-2018 серед жіночих команд від Європи

Учасники жіночого ЄвроБаскета-2017 розіграли путівки на наступний чемпіонат світу 2018 року, який пройде в Іспанії.
На наступному мундіалі серед жіночих команд зіграють Бельгія, Франція, Греція, Латвія, Туреччина та господар – Іспанія.
Збірна України не змогла пробитися в фінальний турнір чемпіонату світу, оскільки не пробилася в чвертьфінал, посівши підсумкове 10-те місце.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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