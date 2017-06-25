Чоловіча збірна з баскетболу 3х3 перемогла чинного чемпіона Європи

Чоловіча збірна України вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. У чвертьфіналі кваліфікаційного турніру, що проходить у Андоррі, наша команда перемогла чинного чемпіона Європи Словенію – 19:14.
Ця перемога гарантує нашій команді виступ у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який пройде 7-9 липня в Амстердамі.
У півфіналі кваліфікаційного турніру збірна України зіграє проти Латвії. Орієнтовний час початку – 18:00.
Нагадаємо, жіноча збірна України не змогла пробитися в фінальний турнір чемпіонату Європи.
Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікаційний турнір. 1/4 фіналу
Україна – Словенія – 19:14
Источник — Федерация баскетбола Украины
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