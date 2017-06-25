Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чоловіча збірна з баскетболу 3х3 перемогла чинного чемпіона Європи

Наші хлопці вийшли в фінальний турнір континентальної першості

  • 25.06.2017 17:12
  • 833 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. У чвертьфіналі кваліфікаційного турніру, що проходить у Андоррі, наша команда перемогла чинного чемпіона Європи Словенію – 19:14.

Ця перемога гарантує нашій команді виступ у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який пройде 7-9 липня в Амстердамі.

У півфіналі кваліфікаційного турніру збірна України зіграє проти Латвії. Орієнтовний час початку – 18:00.

Нагадаємо, жіноча збірна України не змогла пробитися в фінальний турнір чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікаційний турнір. 1/4 фіналу

Україна – Словенія – 19:14

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.