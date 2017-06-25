Збірна України 3х3 завершила виступи в кваліфікації чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України поступилася команді Латвії в півфіналі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 – 12:21.
Суперники розпочали зустріч затяжною атакою, яку все ж завершили влучанням, а до кінця першої хвилини подвоїли перевагу.
Кілька дальніх влучань дозволили латвійцям після другої хвилини гри зберігати перевагу – 6:3.
До половини матчу українцям все ще не вдалося наздогнати добре зіграних латвійців – 7:10.
Припустившись відставання в 8 очок, українці в підсумку програли – 12:21.
На цьому участь у кваліфікаційному турнірі для нашої команди завершилася. Вихід у фінальний турнір чемпіонату Європи нашій команді гарантувала перемога в чвертьфіналі над чинними чемпіонами зі Словенії.
Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікаційний турнір
Україна - Латвія - 12:21
Источник — Федерация баскетбола Украины
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