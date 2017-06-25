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Збірна України 3х3 завершила виступи в кваліфікації чемпіонату Європи

Чоловіча збірна поступилася Латвії в півфінал

  • 25.06.2017 19:42
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України поступилася команді Латвії в півфіналі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 – 12:21.

Суперники розпочали зустріч затяжною атакою, яку все ж завершили влучанням, а до кінця першої хвилини подвоїли перевагу.

Кілька дальніх влучань дозволили латвійцям після другої хвилини гри зберігати перевагу – 6:3.

До половини матчу українцям все ще не вдалося наздогнати добре зіграних латвійців – 7:10.

Припустившись відставання в 8 очок, українці в підсумку програли – 12:21.

На цьому участь у кваліфікаційному турнірі для нашої команди завершилася. Вихід у фінальний турнір чемпіонату Європи нашій команді гарантувала перемога в чвертьфіналі над чинними чемпіонами зі Словенії.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікаційний турнір

Україна - Латвія - 12:21

Источник — Федерация баскетбола Украины

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