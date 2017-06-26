Українка Ягупова стала найрезультативнішою на Євробаскеті-2017

Капітан збірної України Аліна Ягупова стала за підсумками чемпіонату Європи найрезультативнішою на турнірі.
Ягупова набрала 85 очок в 4-х матчах. В середньому вона набирала 21,3 очка за поєдинок. Це найвищий показник серед усіх учасників чемпіонату Європи.
Нагадаємо, збірна України посіла підсумкове 10-те місце. Наші дівчата подолали груповий етап, але не змогли пробитися в чвертьфінал.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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