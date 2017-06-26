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Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на чемпіонат світу

Виступи у Піднебесній українці розпочнуть 29 червня

  • 26.06.2017 12:20
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ФБУ
© ФБУ

26 червня чоловіча юнацька збірна України (U-18) вирушила на чемпіонат світу до китайського Ченду (28 червня – 2 липня).

Підопічні Володимира Журжия виступатимуть у групі В разом зі збірними Нової Зеландії, Катару, Бахрейну і Грузії. Виступи у Піднебесній українці розпочнуть 29 червня матчем з Новою Зеландією, після невеличкої паузи зіграють з Катаром, за розкладом ці матчі мають відбутися один за одним.

Склад збірної України (чоловіки, U-18) на чемпіонат світу:

1. Максим Дейна,
2. Іван Мисковець,
3. Данило Хаблаков,
4. Віталій Шорсткий.

Володимир Журжий, головний тренер чоловічої юнацької збірної України (U-18):

- У нас було достатньо часу на підготовку, хлопці зігралися, розуміють один одного. Моя філософія – треба грати з позиції сили. Хлопці добре проявили себе в іграх з дорослими суперниками, я у них впевнений на 100%.

Чемпіонат світу (3х3, Чоловіки U-18)
м. Ченду (Китай)

Група В

29 червня
10:35 Україна – Нова Зеландія
11:45 Україна – Катар

1 липня
8:45 Бахрейн – Україна
11:45 Грузія - Україна.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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