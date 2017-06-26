Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на чемпіонат світу

Тайсон часів бою с Кличком легко розьереться з Джошуа ,але після цих наборів ваги не знаю

Нє, я в принципі згоден, говорити зайвого не можна... Але, робити то він почав після того як на н...

да как же он создаст, если его на это самое поле не выпускают? а камеры - они везде, хоть у поля,...