Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на чемпіонат світу

26 червня чоловіча юнацька збірна України (U-18) вирушила на чемпіонат світу до китайського Ченду (28 червня – 2 липня).
Підопічні Володимира Журжия виступатимуть у групі В разом зі збірними Нової Зеландії, Катару, Бахрейну і Грузії. Виступи у Піднебесній українці розпочнуть 29 червня матчем з Новою Зеландією, після невеличкої паузи зіграють з Катаром, за розкладом ці матчі мають відбутися один за одним.
Склад збірної України (чоловіки, U-18) на чемпіонат світу:
1. Максим Дейна,
2. Іван Мисковець,
3. Данило Хаблаков,
4. Віталій Шорсткий.
Володимир Журжий, головний тренер чоловічої юнацької збірної України (U-18):
- У нас було достатньо часу на підготовку, хлопці зігралися, розуміють один одного. Моя філософія – треба грати з позиції сили. Хлопці добре проявили себе в іграх з дорослими суперниками, я у них впевнений на 100%.
Чемпіонат світу (3х3, Чоловіки U-18)
м. Ченду (Китай)
Група В
29 червня
10:35 Україна – Нова Зеландія
11:45 Україна – Катар
1 липня
8:45 Бахрейн – Україна
11:45 Грузія - Україна.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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