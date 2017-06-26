Сборная Испании выиграла Евробаскет

Сборная Испании выиграла Францию в финале Евробаскета. Для Испании это уже третья в истории победа на чемпионате Европы.

После результативной и равной первой четверти, сборная Испании сделала рывок во второй четверти, который продолжился и в третьей 20-минутке, после чего у француженок не оставалось шансов. Заключительная четверть закончилась с равным счетом и ничего не изменила.

В результате, Испания выиграла финал и обошла Францию по количеству побед на чемпионатах Европы. Теперь у Испании три победы на турнире.

MVP Евробаскета-2017 признана испанка Альба Торренс из сборной.

Евробаскет-2017. Финал.

Испания – Франция - 71:55 (21:18, 18:12, 15:15)

Испания: Литтл (19 +8 подборов), Торренс (18), Круз (12 + 5 ассистов), Кшаргай (8), Николс (5 +6 подборов), Домингес (4), Гил (3), Палау (2), Родригес (0), Ромеро (0), Конде (0), Санчес (0).

Франция: Дюмерк (15), Чашуанг (10), Мием (8), Йоханнес (6), Эпупа (5 + 4 подбора), Сьяк (4),Чартереу (3), Амант (2 + 4 подбора), Мишель (2), Аяи (0), Скрела (0), Минте (0).

В матче за третье место на турнире Бельгия разгромила Грецию - 78:45.