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Сборная Испании выиграла Евробаскет

В финальном поединке испанки не оставили шансов сборной Франции

  • 26.06.2017 12:37
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Сборная Испании выиграла Францию в финале Евробаскета. Для Испании это уже третья в истории победа на чемпионате Европы.
 
После результативной и равной первой четверти, сборная Испании сделала рывок во второй четверти, который продолжился и в третьей 20-минутке, после чего у француженок не оставалось шансов. Заключительная четверть закончилась с равным счетом и ничего не изменила.
 
В результате, Испания выиграла финал и обошла Францию по количеству побед на чемпионатах Европы. Теперь у Испании три победы на турнире.
 
MVP Евробаскета-2017 признана испанка Альба Торренс из сборной. 
 
Евробаскет-2017. Финал.
 
Испания – Франция - 71:55 (21:18, 18:12, 15:15)
 
Испания: Литтл (19 +8 подборов), Торренс (18), Круз (12 + 5 ассистов), Кшаргай (8), Николс (5 +6 подборов), Домингес (4), Гил (3), Палау (2), Родригес (0), Ромеро (0), Конде (0), Санчес (0).
 
Франция: Дюмерк (15), Чашуанг (10), Мием (8),  Йоханнес (6), Эпупа (5 + 4 подбора), Сьяк (4),Чартереу (3), Амант (2 + 4 подбора),  Мишель (2), Аяи (0), Скрела (0), Минте (0).
 
В матче за третье место на турнире Бельгия разгромила Грецию - 78:45.

Источник — Sport.ua

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