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Суд обязал Евролигу выплатить ФИБА €900 тысяч

Спор возник из-за нежелания УЛЕБ перечислять ФИБА деньги согласно договору

  • 26.06.2017 18:19
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Коммерческий суд Люксембурга обязал Евролигу выплатить ФИБА 900 тысяч евро, а также дополнительную компенсацию 1,5 тысяч евро и возместить все судебные издержки, сообщает «El Pais».

Евролига и УЛЕБ в 2004 году заключили договор, согласно которому УЛЕБ обязалась ежегодно перечислять ФИБА по 400 тысяч евро за право проводить еврокубки. В 2012 году Евролига, как правопреемник УЛЕБ, перестала осуществлять выплаты, сославшись на решение ФИБА изменить календарь международных матчей с 2017 года. Однако суд постановил, что действия ФИБА не имеют отношения к договору. Следовательно, Евролига должна погасить задолженность с 2012 года до времени окончания соглашения в 2015 году.

Обе стороны могут подать апелляцию на вердикт суда.

Источник — basket-planet.com

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