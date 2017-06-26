Суд обязал Евролигу выплатить ФИБА €900 тысяч

Коммерческий суд Люксембурга обязал Евролигу выплатить ФИБА 900 тысяч евро, а также дополнительную компенсацию 1,5 тысяч евро и возместить все судебные издержки, сообщает «El Pais».

Евролига и УЛЕБ в 2004 году заключили договор, согласно которому УЛЕБ обязалась ежегодно перечислять ФИБА по 400 тысяч евро за право проводить еврокубки. В 2012 году Евролига, как правопреемник УЛЕБ, перестала осуществлять выплаты, сославшись на решение ФИБА изменить календарь международных матчей с 2017 года. Однако суд постановил, что действия ФИБА не имеют отношения к договору. Следовательно, Евролига должна погасить задолженность с 2012 года до времени окончания соглашения в 2015 году.

Обе стороны могут подать апелляцию на вердикт суда.