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Назван предварительный состав сборной Италии на Евробаскет-2017

Сборная Италии начала подготовку к чемпионату Европы

  • 26.06.2017 20:37
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Главный тренер сборной Италии Этторе Мессина назвал 19 игроков, приглашенных на сбор национальной команды, который начнется в конце июля в Фольгарии.

Предварительный состав сборной Италии:

Авуду Абасс, Пьетро Арадори, Филиппо Бальди Росси, Марко Белинелли, Пол Билия, Рикардо Черви, Андреа Чинчарини, Марко Кузин, Луиджи Датоме, Амедео Делла Валле, Ариель Филлой, Диего Флакадори, Данило Галлинари, Даниэль Хэкетт, Николо Мелли, Давиде Пасколо, Стефано Тонут, Лука Витали, Андреа Церини.

Источник — Basket.com.ua

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