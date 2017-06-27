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НБА. Расселл Уэстбрук – MVP сезона-2016/17

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» опередил Джеймса Хардена и Кавая Леонарда

  • 27.06.2017 12:06
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basketballsocietyonline.com. Расселл Уэстбрук
© basketballsocietyonline.com. Расселл Уэстбрук

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук признан самым ценным игроком НБА сезона 2016-17. Он опередил защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена и легкого форварда «Сан-Антонио» Кавая Леонарда. Это первый титул MVP в карьере баскетболиста.

28-летний Уэстбрук набирал по 31.6 очка, совершал по 10.7 подбора и отдавал по 10.4 передачи за 35 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 37.4 очка, 11.6 подбора и 10.8 передачи за 39 минут в плей-офф. Кроме того, защитник оформил 42 трипл-дабла в регулярном чемпионате и 3 трипл-дабла в плей-офф.

Источник — Планета Баскетбол

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