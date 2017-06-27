ЧЄ. Збірна України 3х3 зіграє в групі з Нідерландами та Туреччиною

Чоловіча збірна України отримала суперників по фінальному турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.
У групі D наші хлопці зіграють з командами господарів турніру з Нідерландів та з Туреччиною. З групи до чвертьфіналу виходять по дві кращі команди. Далі вони грають за кубковою системою на виліт.
Фінальний турнір чемпіонату Європи пройде 7-9 липня в Амстердамі.
Нагадаємо, в кваліфікаційному турнірі в Андоррі збірна України посіла четверте місце, здолавши в чвертьфіналі чинного чемпіона Європи – Словенію.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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