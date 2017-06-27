U-20. Жіноча збірна України поступилася в Литві

Жіноча молодіжна збірна України U-20 програла в овертаймі команді Литви в першому контрольному поєдинку – 71:77.

Українки впевнено почали зустріч, здобувши в першій чверті 6 очок переваги. Однак у наступній 10-хвилинці господарі додали, нав'язавши свій хід гри. На велику перерву литовки вже мали незначну перевагу в 1 бал.



Надалі грай шла на рівних. За підсумками основного ігрового часу нічия – 64:64. У овертаймі більше сил виявилося в господарів, які в підсумку здобули перемогу в 6 очок.



Найкращою в українок були Кондусь (21 очок, 1 підбирання), Яцковець (18 очок, 13 підбирань), Карп (12 очок, 13 підбирань).

У ході підготовки до чемпіонату Європи наші дівчата ще двічі зіграють в Литві проти господарів. Поєдинки 27 та 28 червня відбудуться в закритому режимі.

Молодіжні збірні. Контрольний поєдинок

Литва U-20 – Україна U-20 – 77:71 ОТ (16:22, 21:14, 12:14, 15:14, 13:7)