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Малкольм Брогдон признан лучшим новичком НБА в сезоне

Защитник «Милуоки» опередил Джоэла Эмбида и Дарио Шарича

  • 27.06.2017 18:28
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behindthebuckpass.com. Малкольм Брогдон
© behindthebuckpass.com. Малкольм Брогдон

Защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон признан лучшим новичком НБА сезона 2016-17, сообщает официальный сайт лиги. Он опередил двух представителей «Филадельфии» центрового Джоэла Эмбида и мощного форварда Дарио Шарича. При этом Брогдон был выбран на драфте-2016 лишь под 36-м номером во втором раунде.

24-летний защитник набирал по 10.2 очка, совершал по 2.8 подбора и отдавал по 4.2 передачи за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 9.0 очков, 4.3 подбора и 3.5 передачи за 31 минуту в плей-офф.

Источник — basket-planet.com

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