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ФІБА-Європа не допустила одеську БІПУ та Черкаські Мавпи в єврокубки

Два українськи клуби не допустили до участі в Кубку Європи

  • 27.06.2017 20:42
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ФІБА-Європа не допустила одеську БІПУ та Черкаські Мавпи в єврокубки

ФІБА-Європа відмовила одеській БІПІ та Черкаським Мавпам в участі у Кубку Європи ФІБА сезону-2017/18.

Відповідний лист надійшов від ФІБА-Європа на адреси одеситів, черкащан та ФБУ.

«Понад 100 клубів висловили бажання виступати в Лізі чемпіонів ФІБА та Кубку Європи ФІБА в сезоні-2017/18. Це гарний знак зростання інтересу до клубного баскетболу в Європі, та одночасно перевищує наші очікування.

ФІБА-Європа затвердила додаткові критерії допуску клубів до турнірів. Такі як місткість домашньої арени та позиція команди в чемпіонаті.

Зважаючи на це, ми змушені з розчаруванням констатувати, що два клуби не відповідають критерію місткості домашньої арени в мінімум 2000 місць та не підпадають під дію виключень з цих критеріїв на сезон-2017/18», - говориться в листі ФІБА-Європа.

Нагадаємо, окрім БІПИ та Черкаських Мавп заявки на участь у Кубку Європи ФІБА подавали срібний призер Суперліги южненський Хімік та переможець національного Кубка Дніпро. Столичний Будівельник подав заявку на участь в Лізі чемпіонів ФІБА.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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