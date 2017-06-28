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Финикс сделал квалификационное предложение Алексею Лэню

«Санз» хотят сохранить украинца в своей обойме

  • 28.06.2017 09:26
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«Финикс» сделал квалификационное предложение центровым Алексею Лэню и Алану Уильямсу в размере 4,2 млн и 1,7 млн долларов соответственно.

Это значит, что «Санз» не планируют отказываться от данных исполнителей. Лэнь (права Берда) и Уильямс (ранние права Берда) выйдут на рынок свободных агентов и рассмотрят предложения от других команд НБА, но «Финикс» оставит за собой право повторить любое предложение по ним и сохранить баскетболистов в ростере клуба.

Лэнь выбранный под пятым номером драфта-2013 в среднем набирал 8 очков, 6,6 подборов и 1,3 блок-шота за 20,2 минут игрового времени в прошлом сезоне. Статистика Уильямса выглядит следующим образом: 7,4 очков и 6,2 подборов за 15,1 минут.

Источник — Basket.com.ua

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