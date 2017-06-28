Финикс сделал квалификационное предложение Алексею Лэню

«Финикс» сделал квалификационное предложение центровым Алексею Лэню и Алану Уильямсу в размере 4,2 млн и 1,7 млн долларов соответственно.
Это значит, что «Санз» не планируют отказываться от данных исполнителей. Лэнь (права Берда) и Уильямс (ранние права Берда) выйдут на рынок свободных агентов и рассмотрят предложения от других команд НБА, но «Финикс» оставит за собой право повторить любое предложение по ним и сохранить баскетболистов в ростере клуба.
Лэнь выбранный под пятым номером драфта-2013 в среднем набирал 8 очков, 6,6 подборов и 1,3 блок-шота за 20,2 минут игрового времени в прошлом сезоне. Статистика Уильямса выглядит следующим образом: 7,4 очков и 6,2 подборов за 15,1 минут.
Источник — Basket.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.