Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Клипперс обменяли Криса Пола в Хьюстон

Звездный плеймейкер команды из Лос-Анджелеса подпишет контракт с «Рокетс» 1 июля

  • 28.06.2017 19:49
  • 215 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Alchetron. Крис Пол
© Alchetron. Крис Пол
Звездный плеймейкер «Клипперс» Крис Пол обменян в «Хьюстон». Сегодня Крис известил руководство «Клипперс» о том, что он не подпишет новый контракт с клубом, а его следующей командой станут именно «Рокетс». Именно с этим связан скорый обмен: «Клипперс» получат за Пола определенные активы, а «Хьюстон» немного расчистит платежную ведомость.
 
В обмен на Пола «Клипперс» получили защитника Патрика Беверли, защитника Лу Уильямса, форварда Сэма Деккера и пик первого раунда драфта-2018, защищенный от попадания в Топ-3.
 
Ожидается, что в первый день работы рынка свободных агентов (1 июля) Пол подпишет максимальный контракт с «Хьюстоном». При этом, Крис существенно потерял в деньгах, ведь «Клипперс» могли предложить ему пятилетний контракт по правилу Designated Player Extension, а его сумма могла достичь порядка 220 миллионов долларов.

Источник — Планета Баскетбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.