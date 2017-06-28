НБА. Клипперс обменяли Криса Пола в Хьюстон

Звездный плеймейкер «Клипперс» Крис Пол обменян в «Хьюстон». Сегодня Крис известил руководство «Клипперс» о том, что он не подпишет новый контракт с клубом, а его следующей командой станут именно «Рокетс». Именно с этим связан скорый обмен: «Клипперс» получат за Пола определенные активы, а «Хьюстон» немного расчистит платежную ведомость.

В обмен на Пола «Клипперс» получили защитника Патрика Беверли, защитника Лу Уильямса, форварда Сэма Деккера и пик первого раунда драфта-2018, защищенный от попадания в Топ-3.

Ожидается, что в первый день работы рынка свободных агентов (1 июля) Пол подпишет максимальный контракт с «Хьюстоном». При этом, Крис существенно потерял в деньгах, ведь «Клипперс» могли предложить ему пятилетний контракт по правилу Designated Player Extension, а его сумма могла достичь порядка 220 миллионов долларов.