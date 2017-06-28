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Будивельник начнет выступления в ЛЧ со второго раунда квалификации

Киевский клуб узнает соперника 11 июля

  • 28.06.2017 22:31
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basketballcl.com
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Киевский «Будивельник» сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Команда Владимира Коваля начнет выступления со второго квалификационного раунда.

Соперника по квалификации украинский клуб узнает 11 июля.

Во второй квалификации также стартуют болгарский «Лукойл Академик», датский «Баккен», финская «Катайя», венгерская «Альба», черногорский «Морнар», румынский У-БТ и российский «Нижний Новгород».

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