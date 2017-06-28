Будивельник начнет выступления в ЛЧ со второго раунда квалификации

Закономерная победа Чили. Роналду сегодня был не виден.

Клоун со свистком на 113 мин. едва не украл заслуженную победу у чилийцев. Но Браво, великий Брав...

мабуть лікті кусаєв Динамо пропонували 250 чи 360 тисяч баксів на рік, а в Маріуполі нікому таких...

он все равно с большой долей вероятности пятый золотой мяч получит. Этот турнир вообще ничего не ...

Ну как можно такой футбол не показывать на общедоступных каналах???

И научись писать фамилию лучшего вратаря Украины

Чили и особенно Браво красавцы а педик Роналду плач , ты это заслужил

Не сравнивай Чемпионат Мира и этот турнирчик