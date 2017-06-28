Юнацька збірна України 3х3 завтра стартує на чемпіонаті світу

У китайському Ченду стартував чемпіонат світу з баскетболу 3х3 серед юнацьких команд U-18. Україну на ньому презентує чоловіча команда, яка вступає в боротьбу 29 червня.
У перший для себе ігровий день наші хлопці зіграють у групі проти Нової Зеландії та Катару. Потім 1 липня українці завершать виступи в групі поєдинками проти Бахрейна і Грузії.
До чвертьфіналу виходять по дві кращі команди з групи. Далі вони грають у плей-оф на виліт.
Збірна України вирушила на чемпіонат світу в такому складі: Максим Дейна, Івано Мисковець, Данило Хаблаков, Віталій Шорсткий. Головний тренер – Володимир Журжій.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 (U-18)
Юнаки. Група В
29 червня
10:35 УКРАЇНА – Нова Зеландія
11:45 УКРАЇНА – Катар
1 липня
8:45 Бахрейн – УКРАЇНА
11:45 Грузія – УКРАЇНА .
Источник — Федерация баскетбола Украины
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