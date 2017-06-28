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Юнацька збірна України 3х3 завтра стартує на чемпіонаті світу

На груповому етапі українці проведуть 4 поєдинки

  • 28.06.2017 23:14
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ФБУ
© ФБУ
У китайському Ченду стартував чемпіонат світу з баскетболу 3х3 серед юнацьких команд U-18. Україну на ньому презентує чоловіча команда, яка вступає в боротьбу 29 червня.
 
У перший для себе ігровий день наші хлопці зіграють у групі проти Нової Зеландії та Катару. Потім 1 липня українці завершать виступи в групі поєдинками проти Бахрейна і Грузії.
 
До чвертьфіналу виходять по дві кращі команди з групи. Далі вони грають у плей-оф на виліт.
 
Збірна України вирушила на чемпіонат світу в такому складі: Максим Дейна, Івано Мисковець, Данило Хаблаков, Віталій Шорсткий. Головний тренер – Володимир Журжій.
 
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 (U-18)
 
Юнаки. Група В
 
29 червня
10:35 УКРАЇНА – Нова Зеландія
11:45 УКРАЇНА – Катар
 
1 липня
8:45 Бахрейн – УКРАЇНА 
11:45 Грузія – УКРАЇНА .

Источник — Федерация баскетбола Украины

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