Время Алексея Лэня в Финиксе подошло к концу?

В сезоне 2014-15 украинский центровой «Финикс Санз» Алексей Лэнь уверенно выступал в регулярном чемпионате НБА. Казалось, что он находится на верном пути и получит существенное увеличение зарплаты по окончании своего действующего контракта и выхода на рынок свободных агентов.

Перспективный бигмэн только начинал оправдывать свой огромный потенциал в то время. 22-летний игрок провел приличные 44 игры в старте на свой второй год выступления в лиге. Казалось, что Лэнь движется в правильном направлении, но затем, его карьера застопорилась. Обозреватели сайта 247sports разбирают перспективы украинского центрового Алексея Лэня на приближающемся рынке свободных агентов.

На данный момент, акции Алексея Лэня находятся на рекордно низком уровне. «Финикс Санз» недавно сделали ему квалификационное предложение, сделав Лэня ограниченным свободным агентом. Тем не менее, есть серьезные опасения по поводу востребованности Лэня на рынке свободных агентов, несмотря на довольно большую популярность бигмэнов среди команд лиги.

Алексей не попал в рейтинг топ-60 лучших свободных агентов по версии авторитетного сайта CBSSports. Сегодняшние позиционные рейтинги оставили его позади таких довольно посредственных исполнителей как Дуэйн Дэдмон, стареющий Нене и глубокий резервист ДжаВал Макги.

У «Финикса» будет возможность соответствовать любым предложениям, которые Лэнь получит в свободном агентстве, но аризонская региональная пресса активно обсуждает целесообразность возвращения в команду бигмэна, которого выбрали под высоким пятым номером на драфте-2013.

По крайней мере, серьезные симпатии СМИ находятся на стороне другого центрового, который также является свободным агентом - Алана Уильямса. Обозреватели считают, что он может обойтись клубу дешевле и выдавать не меньший уровень продуктивности, чем Лэнь.

Кроме того, в команде есть опытный ветеран Тайсон Чендлер на длительном контракте, а также молодые Драган Бендер и Маркиз Крисс, которых выбрали на прошлогоднем драфте. Последние два номинально не являются центровыми, но могут закрыть эту позицию в случае необходимости. Ценность Лэня для команды однозначно не высокая.

С одной стороны, в этом сезоне рынок центровых довольно перенасыщен. Команды лиги научились на прошлогодних ошибках и есть приличная вероятность, что Лэнь не сможет выбить дорогой контракт у команд НБА. Хотя при удачном стечении обстоятельств Лэнь сможет претендовать на зарплату в диапазоне 10-15 миллионов долларов в год. С другой стороны, Лэнь еще молод и может прогрессировать в правильной ситуации в другом месте. Возможно, он сможет выстрелить и раскрыться в другой команде и сможет привлечь к себе определенный интерес.

Можно смело предполагать, что из-за слабой игры Лэня в прошлом сезоне, даже его конкурент Алан Уильямс сможет выбить себе более крупную зарплату в других клубах НБА. Да, Уильямс обладает более скромными габаритами, но он довольно умный баскетболист, который имеет хорошо поставленный бросок со средней дистанции, чтобы восполнить недостаток физической мощи. Уильямс вполне может претендовать на попадание в топ-10 подбирающих лиги, если тренер будет ему доверять.

Тем не менее, обозреватель Тим Холстад утверждает, что очень важно терпение, когда дело касается Алексея Лэня, которому исполнилось 24 года примерно две недели назад.

Он приводит в пример поздно раскрывшихся центровых, таких как Марк Газоль, Хассан Уайтсайд, Робин Лопес и, в меньшей степени, Эл Хорфорд, чтобы довести до конца свою точку зрения, в конечном итоге заключая, что Лэнь обладает впечатляющим потенциалом и расставание с ним станет ужасным ходом для «Финикса».

Лэнь в среднем набирал 6,3 очков, 6,6 подборов и 1,5 блок-шота за игру два года назад, при точности более 50 процентов с игры. С тех пор как организация подписала Чендлера и наняла Эрла Уотсона на должность главного тренера, игра Алексея становилась все более невзрачной. В первую очередь этой касается точности бросков.

После ужасных 42,3% с игры в сезоне 2015-2016, Лэнь немного улучшил точность в прошлом сезоне - 49,7%. Хотя это также очень слабый показатель для бигмэна. Тайсон Чендлер оставался игроком стартовой пятерки. Лэнь играл в старте, только после того как ветерана отправили в досрочный отпуск. Украинский центровой не смог воспользоваться изменением ситуации и доказать, что он является более ценным для команды, чем 34-летний Чендлер.

Тайсон Чендлер миновал пик своей спортивной карьеры и может завершить карьеру уже через два года. Именно столько осталось ему отработать по действующему контракту с «Финиксом», по которому он получает 12 млн долларов за сезон. Как бы то ни было, похоже на то, что время Алексея Лэня в «Финиксе» подошло к концу. Складывается впечатление, что клуб не заинтересован в его сохранении. При этом, Лэню будет сложно рассчитывать на очень крупный новый контракт в другом клубе, с учетом невнятного выступления в последние годы.

1 июля команды могут сделать Алексею Лэню предложения о контракте. Официальные сделки со свободными агентами разрешены с 5 июля.