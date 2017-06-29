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3х3: Юнацька збірна стартувала з двох перемог на чемпіонаті світу

Українці переграли Нову Зеландію та Катар

  • 29.06.2017 16:15
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча юнацька збірна України перемогла чинних чемпіонів світу з Катару на світовому чемпіонаті з баскетболу 3х3 – 18:13.

Після кількох відбитих атак українці зі штрафного відкрили рахунок. Однак суперники майже одразу відігралися. До кінця другої хвилини гри чинні чемпіони світу катарці вийшли вперед на 2 очки – 3:1.

Додавши в атаці українці переломили хід зустрічі. Наші юнаки повели в рахунку – 6:4.

Після половини ігрового часу збірна України залишалася попереду – 7:5. Під кінець шостої хвилини зустрічі перевага українців зросла – 10:6.

Українці не змогли реалізувати кілька наступних атак і за 3 хвилини до кінця матчу різниця скоротилася – 10:9. Дальнім влучанням та штрафними наші хлопці зробили рахунок 14:11 на свою користь за 84 секунди до кінця ігрового часу. Суперники спробували через велетня Сейду наздогнати наших хлопців дальніми кидками. Однак "двійка" від Дейни остаточно позбавила чемпіонів світу шансів у цій зустрічі.

Наступні матчі за вихід з групи в чвертьфінал наша команда зіграє 1 липня проти Банхрейну та Грузії.

Нагадаємо, в першому поєдинку наші хлопці перемогли команду Нової Зеландії – 16:9.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3, Юнаки U-18

29 червня
Україна - Катар - 18:13

Источник — Федерация баскетбола Украины

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