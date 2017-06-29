3х3: Юнацька збірна стартувала з двох перемог на чемпіонаті світу

Чоловіча юнацька збірна України перемогла чинних чемпіонів світу з Катару на світовому чемпіонаті з баскетболу 3х3 – 18:13.



Після кількох відбитих атак українці зі штрафного відкрили рахунок. Однак суперники майже одразу відігралися. До кінця другої хвилини гри чинні чемпіони світу катарці вийшли вперед на 2 очки – 3:1.



Додавши в атаці українці переломили хід зустрічі. Наші юнаки повели в рахунку – 6:4.



Після половини ігрового часу збірна України залишалася попереду – 7:5. Під кінець шостої хвилини зустрічі перевага українців зросла – 10:6.



Українці не змогли реалізувати кілька наступних атак і за 3 хвилини до кінця матчу різниця скоротилася – 10:9. Дальнім влучанням та штрафними наші хлопці зробили рахунок 14:11 на свою користь за 84 секунди до кінця ігрового часу. Суперники спробували через велетня Сейду наздогнати наших хлопців дальніми кидками. Однак "двійка" від Дейни остаточно позбавила чемпіонів світу шансів у цій зустрічі.



Наступні матчі за вихід з групи в чвертьфінал наша команда зіграє 1 липня проти Банхрейну та Грузії.



Нагадаємо, в першому поєдинку наші хлопці перемогли команду Нової Зеландії – 16:9.



Чемпіонат світу з баскетболу 3х3, Юнаки U-18



29 червня

Україна - Катар - 18:13