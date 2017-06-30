Лига чемпионов по-баскетбольному. Болеем за Будивельник и Монако

Несмотря на то, что до старта нового баскетбольного сезона в Европе еще остается очень много времени, очертания его еврокубковых турниров уже становятся все яснее. На этой неделе окончательно определилась с составом участников и формулой турнира Лига чемпионов ФИБА. Именно этот континентальный турнир вызовет самый пристальный интерес со стороны украинских любителей баскетбола.

В первую очередь потому, что ФИБА одобрила заявку на участие в нем чемпиона нашей страны «Будивельника». Правда, киевлянам придется начать борьбу еще со второго раунда квалификации. В нем украинцы будут сеянными и получат в соперники одного из победителей первого раунда. Их уровень крайне разношерстный. Так в число участников входят как достаточно сильные и амбициозные испанский «Ховентуд» и российский «Автодор», так и австрийский «Капфенберг», шведское «Лулео» и грузинское «Динамо», которые никогда не блистали на европейской арене.

А вот в случае успеха в последнем третьем раунде «Будивельник» будут ждать более грозные оппоненты, среди которых окажутся испанский «Эстудиантес», турецкая «Каршияка», французский «Нантер», итальянская «Орландина» и германский «Бонн». Поэтому пробиться в регулярный чемпионат киевлянам будет непросто, и многое станет зависеть от удачной жеребьевки.

Впрочем, наблюдать за регулярным чемпионатом Лиги чемпионов нашим соотечественникам будет интересно, даже если «Будивельник» не сможет пройти туда. Ведь в основной раунд уже включен самый украинский клуб Франции – «Монако» бизнесмена Сергея Дядечко. Для монегасков это будет уже вторая Лига чемпионов подряд после весьма успешного дебюта в прошлом сезоне. Тогда команда, которой руководил хорошо знакомый нашим болельщикам наставник Звездан Митрович и за которую играл защитник сборной Украины Сергей Гладыр, сумела дойти до Финала четырех турнира и в итоге завоевала бронзовые медали. Это достижение несомненно сыграло важную роль в том, что «Монако» вновь решило попробовать себя именно в этом еврокубке. Немного подробнее о причинах такого шага рассказал ещё один украинец в руководстве монегасков спортивный директор Алексей Ефимов:

«Монако» снова будет играть в Лиге чемпионов. Мы считаем новый формат турнира весьма интересным. Уже подтвердили свое участие итальянские клубы «Авеллино», «Динамо Сассари» и «Венеция», а также греческие АЕК, ПАОК и «Арис». Кроме того, будет защищать свой титул действующий чемпион «Тенерифе».

В предстоящем сезоне в регулярном чемпионате Лиге чемпионов примут участие 32 команды, которые на первом этапе будут разделены на 4 группы по 8. По четыре лучших представителя из каждой группы выйдут в плей-офф, где в два раунда определят участников Финала четырех.

А нам остается болеть за своих и надеяться, что в решающем матче сезона сойдутся именно «Будивельник» и «Монако».