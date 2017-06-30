U-18: Україна обмінялася перемогами з Польщею в контрольних поєдинках

Чоловіча юнацька збірна України U-18 провела другий спаринг зі збірною Польщі U-18. Цього разу перемогу на гданському паркеті здобули господарі 81:71.
У звітному поєдинку поляки не стали відкладати справу у «довгу валізу» і не вагаючись прибрали ініціативу до своїх рук. Першу чверть вони виграли 23:14 а перед перервою збільшили свою перевагу ще на п’ять очок. У другій половині матчу поляки не скинули обертів. Це призвело до того, що заключну чверть команди розпочали за рахунку 62:35 на користь збірної Польщі. Відіграти 27 пунктів протягом 10 хвилин нереально, але підопічні Олександра Ворони спробували. Заключну чверть вони виграли 36:19. Це дозволило їм скоротити підсумкове відставання до 10 очок.
Контрольний матч
Юніорські чоловічі збірні
28 червня
м. Гданськ
Польща (U-18) – Україна (U-18) 81:71 (23:14, 17:12, 22:9, 19:36)
Україна U-18: Войналович 21+7пдб, Нвагбара 13, Козак 11, Кім 6, Санон 6, Чмиренко 5, Коваль 4, Логінов 3, Скіра 2.
Нагадаємо, перший поєдинок між юнацькими збірними України та Польщі, що відбувся там само у Гданську 28 червня, закінчився перемогою гостей 71:55.
Тепер збірна України перебазується на Апеніни. В італійському Чістерніно з 2 по 4 липня вони змагатимуться у представницькому міжнародному турнірі. Суперники - збірні U-18 Великої Британії, Ізраїлю та господарі – італійці.
Міжнародний турнір
Чоловічі юнацькі збірні U-18
м. Чістерніно, Італія
2 липня
18:30 УКРАЇНА - Ізраїль
20:30 Італія - Велика Британія
3 липня
18:00 Велика Британія - УКРАЇНА
20:30 Італія - Ізраїль
4 липня
11:00 Велика Британія - Ізраїль
20:00 Італія - УКРАЇНА
Збірна України готується до чемпіонату Європи (чоловіки, U-18), який відбудеться у містах Братислава та Пьєштяни (Словаччина) з 27 липня по 6 серпня.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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