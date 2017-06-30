U-18: Україна обмінялася перемогами з Польщею в контрольних поєдинках

Чоловіча юнацька збірна України U-18 провела другий спаринг зі збірною Польщі U-18. Цього разу перемогу на гданському паркеті здобули господарі 81:71.

У звітному поєдинку поляки не стали відкладати справу у «довгу валізу» і не вагаючись прибрали ініціативу до своїх рук. Першу чверть вони виграли 23:14 а перед перервою збільшили свою перевагу ще на п’ять очок. У другій половині матчу поляки не скинули обертів. Це призвело до того, що заключну чверть команди розпочали за рахунку 62:35 на користь збірної Польщі. Відіграти 27 пунктів протягом 10 хвилин нереально, але підопічні Олександра Ворони спробували. Заключну чверть вони виграли 36:19. Це дозволило їм скоротити підсумкове відставання до 10 очок.

Контрольний матч

Юніорські чоловічі збірні

28 червня

м. Гданськ

Польща (U-18) – Україна (U-18) 81:71 (23:14, 17:12, 22:9, 19:36)

Україна U-18: Войналович 21+7пдб, Нвагбара 13, Козак 11, Кім 6, Санон 6, Чмиренко 5, Коваль 4, Логінов 3, Скіра 2.

Нагадаємо, перший поєдинок між юнацькими збірними України та Польщі, що відбувся там само у Гданську 28 червня, закінчився перемогою гостей 71:55.

Тепер збірна України перебазується на Апеніни. В італійському Чістерніно з 2 по 4 липня вони змагатимуться у представницькому міжнародному турнірі. Суперники - збірні U-18 Великої Британії, Ізраїлю та господарі – італійці.

Міжнародний турнір

Чоловічі юнацькі збірні U-18

м. Чістерніно, Італія

2 липня

18:30 УКРАЇНА - Ізраїль

20:30 Італія - Велика Британія

3 липня

18:00 Велика Британія - УКРАЇНА

20:30 Італія - Ізраїль

4 липня

11:00 Велика Британія - Ізраїль

20:00 Італія - УКРАЇНА

Збірна України готується до чемпіонату Європи (чоловіки, U-18), який відбудеться у містах Братислава та Пьєштяни (Словаччина) з 27 липня по 6 серпня.