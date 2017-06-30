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Валенсия рассталась с Кравцовым

Испанский клуб принял решение о прекращении сотрудничества с центровым сборной Украины

  • 30.06.2017 12:35
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eurocupbasketball.com. Вячеслав Кравцов
© eurocupbasketball.com. Вячеслав Кравцов
«Валенсия» не будет продолжать сотрудничество с центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым.
 
Кравцов подписал контракт с «Валенсией» в октябре 2016 года. На старте минувшего сезона он отметился впечатляющей эффективностью, выразившейся в феноменально высокой реализации бросков с игры. Однако в конце февраля 2017 года перелом ноги надолго вывел Вячеслава из строя. Восстановившись, он уже не смог вернуть себе место в составе, хотя и стал с командой чемпионом Лиги АСВ.
 
В Еврокубке Кравцов провел 12 матчей, в которых набирал по 7.8 очка (реализация двухочковых 78.0%, штрафных 61.5%), совершал по 3.8 подбора (1.5 в нападении), отдавал по 0.3 передачи, делал по 0.4 перехвата и ставил по 1.1 блок-шота при 0.9 потери и 2.3 фола за 14 минут в среднем за игру.
 
В Лиге АСВ Вячеслав принял участие в 19 поединках. Его средние показатели составили 6.3 очка (реализация двухочковых 76.9%, штрафных 45.5%), 3.3 подбора (1.0 в нападении), 0.2 передачи, 0.2 перехвата и 0.6 блок-шот при 0.9 потери и 1.6 фола за 13 минут.

Источник — Планета Баскетбол

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