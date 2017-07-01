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НБА. Карри согласовал 200-миллионный контракт с Голден Стэйт

Разыгрывающий «Уорриорс» станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги

  • 01.07.2017 10:40
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rsvlts.com. Стефен Карри
© rsvlts.com. Стефен Карри
«Уорриорс» предсказуемо сохранили лидера своей задней линии: Стеф Карри согласовал с клубом пятилетний «супермаксимальный» контракт с окладом в 201 миллион долларов, сообщает Эдриен Войнаровски. Эта сделка автоматически делает Карри самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА.
 
Карри дважды становился MVP сезонов, а также выиграл с «Уорриорс» два чемпионских титула. Именно титулы MVP, а также попадания в символические сборные сезонов позволили Стефу претендовать на столь внушительные суммы.

Источник — Планета Баскетбол

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