НБА. Карри согласовал 200-миллионный контракт с Голден Стэйт

«Уорриорс» предсказуемо сохранили лидера своей задней линии: Стеф Карри согласовал с клубом пятилетний «супермаксимальный» контракт с окладом в 201 миллион долларов, сообщает Эдриен Войнаровски. Эта сделка автоматически делает Карри самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА.

Карри дважды становился MVP сезонов, а также выиграл с «Уорриорс» два чемпионских титула. Именно титулы MVP, а также попадания в символические сборные сезонов позволили Стефу претендовать на столь внушительные суммы.