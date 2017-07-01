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Збірна України 3х3 втретє перемогла на чемпіонаті світу

Чоловіча юнацька команда не залишила шансів Бахрейну

  • 01.07.2017 11:23
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ФБУ
© ФБУ
Чоловіча юнацька збірна України перемогла Бахрейн у третьому матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 17:5.
 
У дебюті поєдинку суперники понад хвилину не могли відкрити рахунок. Врешті Шорсткий влучив з-за дуги. Ще через хвилину українці подвоїли перевагу – 4:0.
 
Після чотирьох хвилин ігрового часу наші хлопці вже мали 7 очок переваги. Лише після 4 з половиною хвилин гри бахрейнцям вдалося розмочити рахунок. Втім суперник не опускав руки.
 
Згодом йому вдалося скоротити різницю до 6 очок – 3:9.
 
У підсумку українці впевнено довели зустріч до перемоги – 17:5. Перемога забезпечила нашій команді місце в чвертьфіналі чемпіонату світу.
 
У заключному матчі групового етапу збірна України зіграє проти команди Грузії. 
 
 
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Юнаки U-18
 
Бахрейн - Україна - 5:17

Источник — Федерация баскетбола Украины

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