Чоловіча юнацька збірна України перемогла Бахрейн у третьому матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 17:5.

У дебюті поєдинку суперники понад хвилину не могли відкрити рахунок. Врешті Шорсткий влучив з-за дуги. Ще через хвилину українці подвоїли перевагу – 4:0.

Після чотирьох хвилин ігрового часу наші хлопці вже мали 7 очок переваги. Лише після 4 з половиною хвилин гри бахрейнцям вдалося розмочити рахунок. Втім суперник не опускав руки.

Згодом йому вдалося скоротити різницю до 6 очок – 3:9.

У підсумку українці впевнено довели зустріч до перемоги – 17:5. Перемога забезпечила нашій команді місце в чвертьфіналі чемпіонату світу.

У заключному матчі групового етапу збірна України зіграє проти команди Грузії.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Юнаки U-18

Бахрейн - Україна - 5:17