Чоловіча юнацька збірна України перемогла Бахрейн у третьому матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 17:5.
У дебюті поєдинку суперники понад хвилину не могли відкрити рахунок. Врешті Шорсткий влучив з-за дуги. Ще через хвилину українці подвоїли перевагу – 4:0.
Після чотирьох хвилин ігрового часу наші хлопці вже мали 7 очок переваги. Лише після 4 з половиною хвилин гри бахрейнцям вдалося розмочити рахунок. Втім суперник не опускав руки.
Згодом йому вдалося скоротити різницю до 6 очок – 3:9.
У підсумку українці впевнено довели зустріч до перемоги – 17:5. Перемога забезпечила нашій команді місце в чвертьфіналі чемпіонату світу.
У заключному матчі групового етапу збірна України зіграє проти команди Грузії.
Нагадаємо, у перший ігровий жень українці перемогли чемпіонів світу 2015 року з Нової Зеландії та чинних чемпіонів світу з Катару.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Юнаки U-18
Бахрейн - Україна - 5:17
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.