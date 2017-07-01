Молодіжна збірна України переможно стартувала на турнірі в Італії

Молодіжна збірна України перемогла команду Італії в матчі на турнірі в італійському Домедж-ді-Кадоре – 82:57.

Практично впродовж усього ігрового часу наші хлопці володіли ігровою ініціативою. Лише по перерві господарі безуспішно спробували змінити хід поєдинку.

Найрезультативнішими в складі команди Максима Міхельсона стали Михайлюк (13 очок), Павлов (11) та Ткаченко (10).

У другому матчі Ізраїль переміг Грецію – 81:68.

У наступному матчі молодіжна збірна України 1 липня грає о 19:00 проти Греції.

Нагадаємо, наша команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який пройде з 15 по 23 липня в Греції. Суперниками збірної України по групі будуть команди Ізраїля, Латвії та Литви.

Молодіжні збірні. Чоловіки

Турнір в Італії

Італія – Україна – 57:82 (15:29, 11:18, 22:18, 9:17)

Україна: Ткаченко 10 очок, Тиртишник 7, Ягодін 3, Мусієнко 6, Михайлюк 13, Берьозкін 2, Павлов 11, Скапінцев 8, Антоненко 2, Ковальський, Горобченко, Зотов.