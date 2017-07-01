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Молодіжна збірна України переможно стартувала на турнірі в Італії

Команда Максима Міхельсона здолала господарів паркету

  • 01.07.2017 11:32
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ФБУ
© ФБУ
Молодіжна збірна України перемогла команду Італії в матчі на турнірі в італійському Домедж-ді-Кадоре – 82:57.
 
Практично впродовж усього ігрового часу наші хлопці володіли ігровою ініціативою. Лише по перерві господарі безуспішно спробували змінити хід поєдинку.
 
Найрезультативнішими в складі команди Максима Міхельсона стали Михайлюк (13 очок), Павлов (11) та Ткаченко (10).
 
У другому матчі Ізраїль переміг Грецію – 81:68.
 
У наступному матчі молодіжна збірна України 1 липня грає о 19:00 проти Греції.
 
Нагадаємо, наша команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який пройде з 15 по 23 липня в Греції. Суперниками збірної України по групі будуть команди Ізраїля, Латвії та Литви.
 
Молодіжні збірні. Чоловіки
Турнір в Італії
 
Італія – Україна – 57:82 (15:29, 11:18, 22:18, 9:17)
Україна: Ткаченко 10 очок, Тиртишник 7, Ягодін 3, Мусієнко 6, Михайлюк 13, Берьозкін 2, Павлов 11, Скапінцев 8, Антоненко 2, Ковальський, Горобченко, Зотов.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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