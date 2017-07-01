НБА. Клипперс согласовали 5-летний контракт с Гриффином на $173 млн

«Клипперс» договорился с Блэйком Гриффином о новом пятилетнем контракте на общую сумму 173 миллиона долларов. Договор не будет включать в себя пункт о праве вето игрока на обмен.

В прошлом сезоне 28-летний Гриффин, выступающий за «Клипперс» всю карьеру в НБА с 2010 года, набирал по 21.6 очка, совершал по 8.1 подбора и отдавал по 4.9 передачи за 34 минуты в среднем за матч в регулярном чемпионате и записывал в актив по 20.3 очка, 6.0 подборов и 2.3 передачи за 33 минуты в плей-офф.