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Молодіжна збірна України 3х3 вийшла в плей-оф чемпіонату світу

Наші хлопці здобули четверту перемогу в груповому етапі

  • 01.07.2017 13:05
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ФБУ
© ФБУ
Юнацька збірна України здобула четверту перемогу в груповому етапі чемпіонату світу з баскетболу 3х3!
 
Старт поєдинку з Грузією залишився за нашими співвітчизниками: вже за першу хвилину українці забезпечили собі перевагу в 5 балів.
 
Надалі наші хлопці грали сконцентровано та самовіддано, не підпускаючи одноліток з Грузії та небезпечну відстань.
 
Окрасою зустрічі став потужний данк у виконанні Івана Мисковця, який своїм ударом зверху змусив аплодувати без винятку всіх глядачів.
В підсумку наша збірна перемогла з рахунком 21:6 та з стовідсотковим показником перемог фінішує першою в групі і проходить до плей-оф.
 
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Юнаки U-18
1 липня
 
Грузія - Україна - 6:21

Источник — Федерация баскетбола Украины

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