Молодіжна збірна України 3х3 вийшла в плей-оф чемпіонату світу

Юнацька збірна України здобула четверту перемогу в груповому етапі чемпіонату світу з баскетболу 3х3!
Старт поєдинку з Грузією залишився за нашими співвітчизниками: вже за першу хвилину українці забезпечили собі перевагу в 5 балів.
Надалі наші хлопці грали сконцентровано та самовіддано, не підпускаючи одноліток з Грузії та небезпечну відстань.
Окрасою зустрічі став потужний данк у виконанні Івана Мисковця, який своїм ударом зверху змусив аплодувати без винятку всіх глядачів.
Myskovets 🇺🇦 didn't qualify for the #3x3U18 World Cup Dunk Contest final, but he had 🔟-🔟-🔟 for this one! #3x3U18 pic.twitter.com/Xg5xZjfbmJ— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 1 июля 2017 г.
В підсумку наша збірна перемогла з рахунком 21:6 та з стовідсотковим показником перемог фінішує першою в групі і проходить до плей-оф.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Юнаки U-18
1 липня
Грузія - Україна - 6:21
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.