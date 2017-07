Молодіжна збірна України 3х3 вийшла в плей-оф чемпіонату світу

Юнацька збірна України здобула четверту перемогу в груповому етапі чемпіонату світу з баскетболу 3х3!

Старт поєдинку з Грузією залишився за нашими співвітчизниками: вже за першу хвилину українці забезпечили собі перевагу в 5 балів.

Надалі наші хлопці грали сконцентровано та самовіддано, не підпускаючи одноліток з Грузії та небезпечну відстань.

Окрасою зустрічі став потужний данк у виконанні Івана Мисковця, який своїм ударом зверху змусив аплодувати без винятку всіх глядачів.

Myskovets 🇺🇦 didn't qualify for the #3x3U18 World Cup Dunk Contest final, but he had 🔟-🔟-🔟 for this one! #3x3U18 pic.twitter.com/Xg5xZjfbmJ