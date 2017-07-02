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Юнацька збірна України 3х3 поступилася Словенії у чвертьфіналі ЧС

Українські юнаки ввійшли до вісімки кращих команд турніру

  • 02.07.2017 10:11
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ФБУ
© ФБУ
Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 програла команді Словенії у чвертьфіналі чемпіонату світу – 18:20.
 
Поєдинок розпочався перестрілкою з-за дуги. Словенці таким чином одразу відповіли на перше влучання українців. Суперники захопили мінімальну перевагу, яка зберігалася після перших двох хвилин гри – 6:5.
 
Після половини матчу словенці залишалися попереду – 9:8. Кілька успішних наступних атак зміцнили лідерство суперника – 15:8. За три хвилини до кінця Дейна та Мисковець скоротили відставання – 11:15.
 
За хвилину до сирени українці все ще відставали на 3 очки – 14:17. За 10 секунд Шорсткий данком скоротив відставання до 1 очка. Словенці влучили один штрафний з двох. На останній секунді Дейна двоочковим перевів гру в овертайм – 18:18.
 
Після поновлення гри словенці розіграли комбінацію, яку завершили переможним влучанням з-за дуги.
 
На цьому для нашої команди виступи на чемпіонаті світу завершилися. Українські юнаки ввійшли в топ-8 світу в баскетболі 3х3.
 
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3. 1/4 фіналу
 
Україна - Словенія - 18:20 ОТ
 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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