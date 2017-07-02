НБА. Голден Стэйт подпишет с Игудалой 3-летний контракт на $48 млн

Мне те игроки, как Ринкон или Шацких, нравились больше чем после - Миля, Аля, Кравец и т.д.

бегут с парашки как прокаженные) даже ОИ не привлекают их остаться. Хотя чему тут удивляться, люб...

суперкубок=суперклуб? Ладно, давай помогу, ты совсем запутался. Суперклуб-это Динамо Киев, а супе...

цапи ми вам всерівно не пробачимо...ні ми,ні наші діти ні онуки...(спорт поза політикою,це СМІШНО...

чучело ,а где это у тебя НА Украине?

ага, а в Волховском и Брянском фронтах служили только жители Волхова и Брянска, а в Карельском -у...

Правду выше написали, скоро на коленях слушать будут. Мало кто ожидал что за Украину пол мира топ...