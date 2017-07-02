НБА. Голден Стэйт подпишет с Игудалой 3-летний контракт на $48 млн

«Голден Стэйт» подпишет со свингменом Андре Игудалой трехлетний полностью гарантированный контракт на общую сумму 48 миллионов долларов. Таким образом, немного улучшив первоначальное предложение игроку, «Уорриорс» удалось полностью сохранить ядро чемпионского состава.
В минувшем сезоне 33-летний Игудала, выступающий за «Голден Стэйт» с 2013 года, набирал по 7.6 очка, совершал по 4.0 подбора и отдавал по 3.4 передачи за 26 минут в среднем за матч в регулярном чемпионате и записывал в актив по 7.2 очка, 4.1 подбора и 3.2 передачи за 26 минут в плей-офф.
Источник — Планета Баскетбол
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