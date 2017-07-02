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У Києві пройшов баскетбольний табір Dynamo Kyiv basketball camp

На базі баскетбольного клубу «Динамо-НПУ» відбувся баскетбольний табір

  • 02.07.2017 15:45
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fbu.ua
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Протягом десяти днів, з 21 по 30 червня, на базі баскетбольного клубу «Динамо-НПУ» у столиці проходив баскетбольний табір «DYNAMO» KYIV BASKETBALL CAMP».

Взяти участь у його активностях могли усі бажаючі. Підтягнути свою баскетбольну майстерність у міжсезоння, яке у класичному баскетболі припадає на літо,  необхідно особливо юним гравцям. Та й більш просунуті у баскетболі студенти, у планах яких зберігається мета стати професіоналом, - це так звана цільова аудиторія подібних проектів.

На батьківщині баскетболу у США та й у Європі літні табори вже давно звичне явище баскетбольного життя. Рейтинг кожного такого проекту вимірюється здебільшого рівнем фахівців, що керують тренувальним процесом. У динамівському кемпі протягом десяти днів у режимі дворазових тренувань його учасники займалися під особистим наглядом головного тренера київського Динамо Володимира Рижова.

Працювали у двох групах - старшій і молодшій. Тренування були настільки цікавими, що як кажуть у таких випадках, бувало, що гравців і «палкою не виженеш» з паркету. Задоволення отримали і дівчата, і хлопці. Володимир Рижов свідомо робив акцент на індивідуальних навичках учасників і кидкових вправах. Адже очки команді нараховуються тільки тоді, коли м'яч опиниться у кошику суперника. Комусь вдається реалізувати один з десяти кидків, а хтось кладе їх данками без перестанку. Додамо, що серед учасників табору були не лише кияни і не лише ті, хто навчається в Україні.

Володимир Рижов, головний тренер БК «Динамо» Київ:
- Я дивився багато матчів ВЮБЛ і пересвідчився, якщо гравець є індивідуально сильним і добре фізично підготовленим, він може брати участь у будь-яких командних діях. І те, чим ми займалися зараз – це навчання дітей індивідуальним діям. Це глобальна проблема усіх наших тренерів. Я спробував це зробити, наступного разу можливо приділимо цьому ще більше часу. Хотів подякувати керівництву НПУ ім. Драгоманова, які виділили такий чудовий зал для роботи. Діти отримали усе, що хотіли і прагнуть займатися далі.

Кирило Абрамцов, учасник кемпу:
- Я провів тиждень у кемпі, усе дуже сподобалося. Сам граю у Чикаго, прочитав про подію у фейсбуку, бо підписаний на сторінку Федерації Баскетболу України. На ній було оголошення, що у Києві відбудеться динамівський кемп. То ж, я не вагаючись, написав заяву і приїхав. Тут дуже сильно слідкують за технікою кидка, постановкою ніг. Будь-які рухи і баскетбольні вправи ми вивчаємо дуже ретельно. Відчув прогрес!

Источник — Федерация баскетбола Украины

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