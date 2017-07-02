Юнацька збірна України 3х3 - найрезультативніша на чемпіонаті світу

У Китаї завершився юнацький U-18 чемпіонат світу з баскетболу 3х3. У чоловіків чемпіонами стали гравці з Бельгії. На другому місці Нідерланди, а на третьому Словенія, яка перемогла в чвертьфіналі в овертаймі саме команду України.

У підсумку наші юнаки посіли загальне п’яте місце. При цьому збірна України стала найрезультативнішою на турнірі. Наші гравці набрали 90 очок в 5-ти матчах. Це – рівно 18 очок у середньому за поєдинок. Найвищий показник серед 20-ти збірних.

Нагадаємо, на старті чемпіонату світу українці перемогли чемпіонів світу 2015 року з Нової Зеландії та володарів титулу 2016 року з Катару.

Наш баскетболіст Максим Дейна став найрезультативнішим гравцем першого для збірної України ігрового дня. Іван Мисковець став найрезультативнішим серед усіх у другий ігровий для нас день. Епізод за його участі очолив рейтинг моментів дня від ФІБА.