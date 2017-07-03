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Молодіжна збірна України провела другий матч в Італії

Триває підготовка нашої команди до молодіжного чемпіонату Європи

  • 03.07.2017 09:57
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ФБУ
© ФБУ

В рамках підготовки до Чемпіонату Європи U-20, що пройде на Криті наша молодіжна команда проводить серію товариських зустрічей в Італії.

Після гучної перемоги над італійцями в перший день змагань команда Максима Міхельсона не зуміла стримати одноліток з Греції.

Команда суперників краще розпочала матч, захопила лідерство зі стартових хвилин та жодного разу не дала засумніватися в своїх намірах перемогти.

Як результат – фінальна сирена зафіксувала невтішний для наших хлопців рахунок – 90:40.

Найрезультативнішим гравцем збірної став гравець університету Канзасу - Святослав Михайлюк - 13оч.

Варто зазначити, що в матчі не приймав участь вихованець "Черкаських Мавп" - Іван Ткаченко, який отримав травму гомілкостопу та вибув з гри практично до самого Чемпіонату Європи.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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