Молодіжна збірна України провела другий матч в Італії

В рамках підготовки до Чемпіонату Європи U-20, що пройде на Криті наша молодіжна команда проводить серію товариських зустрічей в Італії.



Після гучної перемоги над італійцями в перший день змагань команда Максима Міхельсона не зуміла стримати одноліток з Греції.



Команда суперників краще розпочала матч, захопила лідерство зі стартових хвилин та жодного разу не дала засумніватися в своїх намірах перемогти.



Як результат – фінальна сирена зафіксувала невтішний для наших хлопців рахунок – 90:40.



Найрезультативнішим гравцем збірної став гравець університету Канзасу - Святослав Михайлюк - 13оч.



Варто зазначити, що в матчі не приймав участь вихованець "Черкаських Мавп" - Іван Ткаченко, який отримав травму гомілкостопу та вибув з гри практично до самого Чемпіонату Європи.