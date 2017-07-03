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3х3: Збірна України поступилася в овертаймі 1/4 чемпіонату світу

Українці програли команді Словенії

  • 03.07.2017 11:13
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ФБУ
© ФБУ

Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 програла команді Словенії в чвертьфіналі чемпіонату світу – 18:20.

Поєдинок розпочався перестрілкою з-за дуги. Словенці таким чином одразу відповіли на перше влучання українців.

Суперники захопили мінімальну перевагу, яка зберігалася після перших двох хвилин гри – 6:5.

Після половини матчу словенці залишалися попереду – 9:8. Кілька успішних наступних атак зміцнили лідерство суперника – 15:8.

За три хвилини до кінця Дейна та Мисковець скоротили відставання – 11:15.

За хвилину до сирени українці все ще відставали на 3 очки – 14:17. За 10 секунд Шорсткий данком скоротив відставання до 1 очка. Словенці влучили один штрафний з двох. На останній секунді Дейна двоочковим перевів гру в овертайм – 18:18.

Після поновлення гри словенці розіграли комбінацію, яку завершили переможним влучанням з-за дуги.

На цьому для нашої команди виступи на чемпіонаті світу завершилися. Українські юнаки ввійшли в топ-8 світу в баскетболі 3х3.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

2 липня
1/4 фіналу

Україна - Словенія - 18:20 ОТ

Источник — Федерация баскетбола Украины

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