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Украина попала во вторую корзину жеребьевки на Евробаскет-2019

Украинская женская национальная команда совсем немного не дотянула до первой корзины

  • 03.07.2017 21:24
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fbu.ua
© fbu.ua

Завтра в Мюнхене состоится жеребьевка квалификации на женский Евробаскет-2019, который пройдет в Сербии и Латвии.

Сборная Украины, занявшая 10-е место на последнем чемпионате Европы, не дотянула до попадания в первую корзину самой малости, очутившись во второй. Это еще одна цена поражения от Словакии в 1/8 финала чешского Евро.

Первая корзина: Испания, Франция, Бельгия, Греция, Турция, Италия, Словакия, Россия

Вторая корзина: Украина, Венгрия, Чехия, Словения, Беларусь, Черногория, Израиль, Швеция

Третья корзина: Хорватия, Румыния, Великобритания, Польша, Нидерланды, Исландия, Литва, Германия

Четвертая корзина: Финляндия, Болгария, Босния, Португалия, Эстония, Албания, Македония

Отбор на Евробаскет-2019 стартует в ноябре этого года и пройдет в формате предыдущего: в каждой группе будет по 4 команды, которые сыграют между собой по два матча в три окна - ноябрь-2017, февраль-2018, ноябрь-2018. На чемпионат из 32 участников отбора попадут 14 лучших команд - 8 победителей групп и 6 лучших вторых мест.

Источник — basket-planet.com

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