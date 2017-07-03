Украина попала во вторую корзину жеребьевки на Евробаскет-2019

Завтра в Мюнхене состоится жеребьевка квалификации на женский Евробаскет-2019, который пройдет в Сербии и Латвии.
Сборная Украины, занявшая 10-е место на последнем чемпионате Европы, не дотянула до попадания в первую корзину самой малости, очутившись во второй. Это еще одна цена поражения от Словакии в 1/8 финала чешского Евро.
Первая корзина: Испания, Франция, Бельгия, Греция, Турция, Италия, Словакия, Россия
Вторая корзина: Украина, Венгрия, Чехия, Словения, Беларусь, Черногория, Израиль, Швеция
Третья корзина: Хорватия, Румыния, Великобритания, Польша, Нидерланды, Исландия, Литва, Германия
Четвертая корзина: Финляндия, Болгария, Босния, Португалия, Эстония, Албания, Македония
Отбор на Евробаскет-2019 стартует в ноябре этого года и пройдет в формате предыдущего: в каждой группе будет по 4 команды, которые сыграют между собой по два матча в три окна - ноябрь-2017, февраль-2018, ноябрь-2018. На чемпионат из 32 участников отбора попадут 14 лучших команд - 8 победителей групп и 6 лучших вторых мест.
Источник — basket-planet.com
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