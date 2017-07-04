Студенческая сборная Украины начала подготовку к Универсиаде-2017

Сбор команды Валерия Плеханова стартовал в запорожском ДС ЗАС. В расположении команды 12 игроков, в ближайшее время ожидается приезд еще нескольких исполнителей, по разным причинам пропустивших первые дни сбора. Так, Вячеслав Петров находится в свадебном путешествии, Илья Жуковский отсутствует по семейным причинам, а Максим Закурдаев и Александр Кобец задействованы в сборной 3х3.

Список кандидатов в студенческую сборную на сегодня выглядит так:

Защитники

Клим Артамонов, «БИПА»

Игорь Бояркин, «Черкасские Мавпы»

Юрий Кондраков, БК «Запорожье»

Александр Кобец, «Черкасские Мавпы»

Максим Луценко, «Будивельник»

Андрей Кожемякин, «Кремень»

Максим Закурдаев, «Днепр»

Форварды

Виталий Винтоняк, «Будивельник»

Сергей Приймак, «Будивельник»

Владимир Шевченко, «Днепр»

Андрей Мироненко, «Днепр»

Богдан Ясиненко, «Кремень»

Илья Жуковский, «БИПА»

Центровые

Вячеслав Петров, «Химик»

Сергей Загреба, «Днепр»

В Запорожье команда будет тренироваться до вылета на турнир в Китае (15 июля). Затем команду ждут спарринги со сборной Эстонии. Универсиада, которая пройдет на Тайване, стартует 19 августа. Туда сборная Украины отправится за неделю до старта.