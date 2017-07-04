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Украина узнала соперников в отборе на Евробаскет-2019

Женская сборная сыграет с Испанией, Нидерландами и Болгарией

  • 04.07.2017 13:58
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fbu.ua
© fbu.ua

В Мюнхене состоялась жеребьевка квалификации на чемпионат Европы, который через два года пройдет в Сербии и Латвии.

Сборную Украины жребий определил в группу F. Соперницами команды Владимира Холопова станут действующие чемпионки Европы из Испании, а также сборные Нидерландов и Болгарии. Интересно, что с Испанией Украина не так давно встречалась на Евробаскете в Праге и уступила с разницей в 20 пунктов.

Отборочный турнир украинки начнут 11 ноября матчем против сборной Нидерландов на выезде. Первый домашний матч - 15 ноября против Болгарии. Затем 10 и 14 февраля следующего года Украина сыграет против Испании и Нидерландов - дважды подряд дома. Завершится отбор в ноябре.

Для того, чтобы попасть на Евробаскет, сборной Украины нужно либо занять первое место в группе, либо стать одной из шести лучших вторых команд отбора.

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Источник — basket-planet.com

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