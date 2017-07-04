Дюрэнт подпишет двухлетний контракт с Голден Стэйт

Сумма нового двухлетнего контракта 28-летнего баскетболиста – 53 миллиона долларов. Это на девять миллионов меньше, чем Дюрэнт мог бы получить по максимальному для себя соглашению. Договор включает возможность расторжения после первого года по инициативе игрока.

В минувшем сезоне Дюрэнт набирал по 25.1 очка, совершал по 8.3 подбора и отдавал по 4.8 передачи за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 28.5 очка, 7.9 подбора и 4.3 передачи за 36 минут в плей-офф.