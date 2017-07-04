Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дюрэнт подпишет двухлетний контракт с Голден Стэйт

Форвард «Уорриорс» пошел на уступки по зарплате, чтобы сохранить чемпионский состав

  • 04.07.2017 14:36
  • 49 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Кевин Дюрэнт
© Getty Images. Кевин Дюрэнт
Сумма нового двухлетнего контракта 28-летнего баскетболиста – 53 миллиона долларов. Это на девять миллионов меньше, чем Дюрэнт мог бы получить по максимальному для себя соглашению. Договор включает возможность расторжения после первого года по инициативе игрока.
 
В минувшем сезоне Дюрэнт набирал по 25.1 очка, совершал по 8.3 подбора и отдавал по 4.8 передачи за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 28.5 очка, 7.9 подбора и 4.3 передачи за 36 минут в плей-офф.
 
 

Источник — ESPN

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.