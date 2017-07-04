НБА. Джордж Хилл подпишет с Сакраменто 3-летний контракт на $57 млн

Разыгрывающий Джордж Хилл подпишет с «Сакраменто» трехлетний контракт на общую сумму 57 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 31-летний Хилл в составе «Юты» набирал по 16.9 очка, совершал по 3.4 подбора и отдавал по 4.2 передачи за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15.6 очка, 4.1 подбора и 3.6 передачи за 35 минут в плей-офф.