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НБА. Джордж Хилл подпишет с Сакраменто 3-летний контракт на $57 млн

Разыгрывающий «Юты» сменит команду

  • 04.07.2017 23:06
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Метки
nba.com. Джордж Хилл
© nba.com. Джордж Хилл
Разыгрывающий Джордж Хилл подпишет с «Сакраменто» трехлетний контракт на общую сумму 57 миллионов долларов.
 
В минувшем сезоне 31-летний Хилл в составе «Юты» набирал по 16.9 очка, совершал по 3.4 подбора и отдавал по 4.2 передачи за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15.6 очка, 4.1 подбора и 3.6 передачи за 35 минут в плей-офф.

Источник — Планета Баскетбол

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