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Майами расторг контракт с Крисом Бошем

Баскетболист получил статус свободного агента

  • 05.07.2017 09:13
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Getty Images. Крис Бош
© Getty Images. Крис Бош

«Майами» официально расторг контракт с бигмэном Крисом Бошем, сообщает ESPN. Теперь баскетболист получил статус свободного агента и сможет играть, если найдет себе команду и получит разрешение от ее медицинской службы. «Хит» же сумели исключить из платежной ведомости 52 миллиона долларов зарплаты Боша за два следующих года. При этом игрок все равно получит эти деньги, но 29 миллионов из них покроет страховая компания.

33-летний бигмэн последний раз выходил на площадку в сезоне 2015-16. После этого из-за хронических проблем со сгустками крови в легких «Майами» запретил ему играть, хотя сам Бош был несогласен с этим решением.

Источник — basket-planet.com

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