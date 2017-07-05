В Украине открыли уникальное баскетбольное агентство

В Украине впервые в истории был открыт филиал известного спортивного агентства Entersport, которое является лидером в баскетбольной сфере США и Европы. Его руководителями стали легендарный Станислав Медведенко и генеральный менеджер мужских национальных сборных Украины Андрей Лебедев.

Организация известна тем, что выставляла на драфт НБА таких звезд, как Кевин Гарнетт, Тони Паркер, Влад Дивац, Джеймс Ворзи. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Entersport путевку в жизни получили такие знаменитые украинцы – Александр Волков, Алексей Печеров, Александр Лохманчук и сам Медведенко.

«Украина очень богата на баскетбольные таланты, но наши игроки не имеют равных возможностей с игроками Западной Европы и США. Мы знаем, как воспитать звезду уровня НБА. Также в Украине участились случаи невыполнения клубами обязательств по контрактам, а в отсутствии Ассоциации баскетбольных игроков – суд это, порой, единственный выход. Наше агентство всегда защищает права каждого клиента и в переговорном процессе получает выгодные условия по контрактам», – прокомментировал единственный украинец, дважды выигрывавший чемпионат НБА.

По словам Андрея Лебедева, открытие филиала дает шанс молодым игрокам сотрудничать с агентством мирового уровня, открывается возможность прогрессировать и пробовать свои силы в школах и университетах США.

«В Украине до сих пор не существовало агентства, которое бы работало со своими клиенатамы не только в плане поиска команд, но и в продвижении имени игрока, PR и маркетинга», - говорит Лебедев.