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Юніорська збірна України поступилася в останньому спарингу в Італії

Команда Олександра Ворони зайняла останню сходинку на турнірі

  • 05.07.2017 14:38
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ФБУ
© ФБУ
Чоловіча юніорська збірна України U-18 програла господарям у заключному матчі на турнірі в Італії – 84:93.
 
Майже половину ігрового часу команди діяли на рівних. Однак у заключній частині матчу наші хлопці стали частіше припускатися помилок. Італійці не змарнували нагоди скористатися цим. Поступово господарі пішли в відрив, надолужити який українці вже не змогли.
 
Найкращими в команді Олександра Ворони цього разу були Санон (28 очок), Грицак (10), Войналович (9).
 
Нагадаємо, у попередніх поєдинках збірна України поступилася Ізраїлю (79:82 ОТ) та Великій Британії (58:68).
 
Таким чином, з трьома поразками українські юніори фінішували на четвертому місці. Переможцями турніру стала команда Ізраїля – 3 перемоги. У італійців 2 перемоги та 1 поразка, а у британців – 1 перемога при двох поразках.
 
Наша юніорська команда готується до чемпіонату Європи, який пройде в Словаччині з 27 липня по 6 серпня.
 
Юніорські збірні. Контрольний турнір
 
Італія – Україна – 93:84
Україна: Нвагбара, Моїсей 5, Сорочан, Чмиренко 7, Логінов 9, Войналович 9, Бачурін 6, Коваль 5, Скіра, Санон 28, Грицак 10, Клевзуник 5.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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