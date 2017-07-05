НБА. Патрик Паттерсон подпишет 3-летний контракт с Оклахомой

Откуда Бавария про ярмолая знает? его даже в фифе нету

капец,вареник какой то)))))))

Уже задрали новости про "Мегафутболиста". Андрюха будь мужиком уйди хоть куда не будь, ...

Чтобы писать такие комменты,надо хоть немного в этом разбираться,бестолковый.

мне Рома не нравится!!! и слава богу, что он туда не перейдет!!!

Суркис скажет едь иначе контракт разорву, и побежит как миленький иначе где он в Украине найдет т...