НБА. Патрик Паттерсон подпишет 3-летний контракт с Оклахомой

«Оклахома-Сити» подпишет с мощным форвардом Патриком Паттерсоном трехлетний контракт на общую сумму 16.4 миллиона долларов. Паттерсон призван заменить покинувшего команду Таджа Гибсона. Согласно договору игрок имеет право расторгнуть его после второго года.
Последние четыре года 28-летний форвард выступал за «Торонто». В минувшем сезоне он набирал по 6.8 очка и совершал по 4.5 подбора за 25 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 3.4 очка и 2.0 подбора за 19 минут в плей-офф.
Источник — Планета Баскетбол
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