Визначено процедуру жеребкування баскетбольної Ліги чемпіонів

ФІБА роз’яснила процедуру жеребкування кваліфікаційних та основного раунду баскетбольної Ліги чемпіонів. Церемонія відбудеться 11 липня. У її результаті суперників по відбору отримає представник України – столичний Будівельник.

Кияни стартують з другого кваліфікаційного раунду.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ФІБА

1 кваліфікаційний раунд

(матчі 19-21 вересня)

Несіяні

Лулеа (Швеція), Босна Роял (Боснія і Герцеговина), Динамо (Тбілісі, Грузія), Донар Гронінген (Нідерланди), Копфенберг Булз (Австрія), Карпош Соколи (Македонія), Керавнос (Кипр), Сігал Пріштина (Косово).

Сіяні

Автодор (Росія), Бенфіка (Португалія), Ховентуд (Іспанія), Калев (Естонія), Людвігсбург (Німеччина), Антверп (Бельгія), Цмокі-Мінськ (Бєларусь), Витаутас (Литва)

Вісім переможців виходять у наступний раунд

2 кваліфікаційний раунд

(матчі 24-26 вересня)

Сіяні

Альба (Угорщина), Баккен Беарс (Данія), БУДІВЕЛЬНИК (Україна), Катайя (Фінляндія), Морнар (Чорногорія), Нижній Новгород (Росія), Лукойл Академік (Болгарія), Клуж (Румунія)

Сіяні команди грають перший матч проти переможця попереднього раунда на виїзді.

3 кваліфікаційний раунд

(матчі 29 вересня - 2 жовтня)

Сіяні

Брюссель (Бельгія), Ювентус (Литва), Естудіантес (Іспанія), Нантерр (Франція), Орландіна (Італія), Роса Радом (Польща), Телеком (Німеччина)

Сіяні команди грають перший матч проти переможця попереднього раунда на виїзді.

Регулярний чемпіонат

АЕК (Греція), Аріс (Греція), Монако (Франція), Банвіт (Туреччина), Остенде (Бельгія), Бешикташ (Туреччина), Німбурк (Чехія), Динамо Сассарі (Італія), Елан Шалон (Франція), Єнісєй (Росія), Ольденбург (Німеччина), Газіянтеп (Туреччина), Хапоель (Холон, Ізраїль), Тенерифе (Іспанія), Байройт (Німеччина), Нептунас (Литва), Олімпія (Словенія), ПАОК (Греція), Авеліно (Італія), Страсбур (Франція), Штельмет (Польща), Венеція (Італія), Вентспілс (Латвія), Мурсія (Іспанія).