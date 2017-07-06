Майами предложил Уэйтерсу контракт на $52 миллиона

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Кристалл хочет заявиться во Вторую лигу 12:13 — prosyanuk на куя? чтоб через т ри месяца опять начались сопли и опять оттуда сняться?

Скала не успела собрать состав и не сыграет в Кубке Украины 12:04 — zhevaua Как это не успевают собрать? Не все еще из запоя вышли или "уборочная пора" начинается ...

Александр ИЩЕНКО: «Хочу, чтобы Григорий Суркис ошибся» 11:55 — Elblanko Та динамівська схема діяла, бо футбол тоді був примітивний. Зараз всі грають, і виграють, тактичн...

Интер интересуется Коноплянкой 11:54 — mafiozi250 Ну,если с остальными 4 игроками не выйдет,то может быть еще) 11:50 — alex8-48 Ты малость ошибся,Скала интересуется коноплёй,так иногда называют Коноплянку,а футболист Коноплян...