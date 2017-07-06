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Майами предложил Уэйтерсу контракт на $52 миллиона

В прошлом сезоне зарплата игрока составляла $2,9 миллиона

  • 06.07.2017 11:27
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Getty Images. Дион Уэйтерс
© Getty Images. Дион Уэйтерс

«Майами» договорился с атакующим защитником Дионом Уэйтерсом о новом четырехлетнем контракте на общую сумму 52 миллиона долларов, сообщает ESPN. Зарплата игрока в прошлом сезоне составляла всего 2.9 миллиона долларов.

25-летний Уэйтерс перешел в «Хит» прошлым летом. В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 15.8 очка и отдавал по 4.3 передачи за 30 минут в среднем за игру.

Источник — basket-planet.com

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