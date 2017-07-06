НБА. Дирк Новицки согласовал с Далласом 2-летний контракт на $10 млн

Немецкий форвард Дирк Новицки согласовал с «Далласом» условия двухлетнего контракта на общую сумму 10 миллионов долларов. Команда имеет право расторгнуть договор после первого года.



39-летний Новицки отыграл в «Мэверикс» все 19 лет карьеры в НБА. В минувшем сезоне он набирал по 14.2 очка и совершал по 6.5 подбора за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.