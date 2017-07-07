Майами подпишет с Джеймсом Джонсоном контракт на €60 миллионов

«Майами» подпишет с мощным форвардом Джеймсом Джонсоном новый четырехлетний контракт на общую сумму 60 миллионов долларов, сообщает ESPN. В прошлом сезоне зарплата игрока составляла всего 4 миллиона долларов.
30-летний Джонсон перешел в «Хит» прошлым летом. В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 12.8 очка и совершал по 4.9 подбора за 27 минут в среднем за игру.
Источник — basket-planet.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.