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Майами подпишет с Джеймсом Джонсоном контракт на €60 миллионов

Новое соглашение рассчитано на четыре года

  • 07.07.2017 08:37
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Getty Images. Джеймс Джонс (справа)
© Getty Images. Джеймс Джонс (справа)

«Майами» подпишет с мощным форвардом Джеймсом Джонсоном новый четырехлетний контракт на общую сумму 60 миллионов долларов, сообщает ESPN. В прошлом сезоне зарплата игрока составляла всего 4 миллиона долларов.

30-летний Джонсон перешел в «Хит» прошлым летом. В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 12.8 очка и совершал по 4.9 подбора за 27 минут в среднем за игру.

Источник — basket-planet.com

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